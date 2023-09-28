Pedallar bugün dönüyor
Yunis ALAÇAM
İstanbul Bisiklet Turu (Tour of Istanbul) bugün başlıyor. 4 gün sürecek olan organizasyona 15 ülkeden 21 profesyonel takım ve 147 sporcu katılıyor.
4 etaptan oluşan uluslararası bisiklet yarışında rota 530 kilometre uzunluğunda. İlk yarış 176,6 kilometre uzunluğundaki Arnavutköy etabı. İkinci etap Şile'de 132,2 kilometre uzunluğunda bir etap. 3. etap Beykoz 132 kilometre uzunluğunda. Son etap ise Sultanahmet'ten start alan 92,9 kilometre uzunluğunda Sultanahmet - Caddebostan etabı.