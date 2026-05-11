Pediatride kriz derinleşiyor

Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, çocuk sağlığı alanında giderek derinleşen hekim açığı ve düşük tercih sorununa dikkat çekerek, mevcut gidişatın devam etmesi halinde çocuklara bakacak uzman bulunamayabileceği uyarısında bulundu. Kasapçopur, pediatri bölümlerinin birçok hastanede boş kaldığını, puanların düştüğünü ve genç hekimlerin bu alanı tercih etme oranının giderek azaldığına dikkat çekti.

AZ TERCİH EDİLİYOR

Ülkede 8 bine yakın pediatri uzmanı bulunuyor. Bu alana ilgi giderek azalıyor. Pediatri büyük çıkmazda ve bu çıkmaz her geçen gün daha da büyüyor. Geçmişte Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda (TUS) en yüksek puanla alım yapan çocuk sağlığı ve hastalıkları branşı, son yıllarda hızla kan kaybediyor. Antalya'da geçen haftalarda düzenlenen 61. Türk Pediatri Kongresi'nde BirGün'ün sorularını yanıtlayan Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Kasapçopur, çocuk sağlığı alanında giderek büyüyen insan gücü krizine dikkat çekerek, pediatri bölümlerinin birçok hastanede boş kaldığını ve bu tablonun yıllardır değişmediğini söyledi.

Kasapçopur, pediatri alanının zorlu çalışma koşulları nedeniyle genç hekimler tarafından giderek daha az tercih edildiğini belirterek, “Muhtemelen önümüzdeki günlerde yine aynı tabloyu göreceğiz’’ dedi. Pediatrinin bir ‘‘çocuk bakma sanatı’’ olduğunu vurgulayan Kasapçopur, bu alanın özendirilmesi gerektiğini ifade etti: “Aksi halde bu alanı tercih eden hekim sayısı daha da azalacak. Zorlu bir eğitim süreci var, bu yüzden tercih edilmiyor. Özendirirsek çok daha iyi noktaya geleceğine inanıyorum.”

GENEL TABLO KAYGI VERİCİ

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 40 yıllık deneyimine rağmen birçok merkezde ciddi boşluklar gördüğünü söyleyen Prof. Dr. Kasapçopur, kendi kurumlarında durumun görece daha iyi olduğunu ancak genel tablonun kaygı verici olduğunu ifade etti. Kasapçopur “Pediatri hiç bu kadar zor durumda kalmamıştı. Çalışma koşulları iyileştirilmezse bu kaçış devam eder” dedi. Malpraktis davalarına dikkat çeken Kasapçopur, şöyle devam etti: “Hekimleri daha iyi koruyan, onları güçlendiren bir sistem kurulmalı. Mevcut gidişatın devam etmesi halinde çocuklarımıza bakacak hekim bulamayacağız.”