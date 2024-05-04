Pedofili suçlusu Jeffrey Epstein’in ‘küçük kara kitabı’ açık artırmada

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein'in 221 önemli kişinin isminin yer aldığı 'küçük kara kitabı' 15 Mayıs'ta açık artırmayla satışa sunulacak.

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölen Jeffrey Epstein'in 'küçük kara kitabı' açık artırmayla satılacak.

Jeffrey Epstein, ABD merkezli ‘Alexander Historical Auctions’ adlı müzayede evi çocuklara yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamasıyla yargılanırken 2019’da hapishanede öldü.

Epstein'in 221 önemli kişinin isminin yer aldığı 'küçük kara kitabı' 15 Mayıs'ta kapalı açık artırmayla satışa sunulacağı açıkladı.

SATIN ALACAK KİŞİNİN KİMLİĞİ GİZLİ TUTULACAK

Müzayede Evi’nden yapılan açıklamada satın alacak kişinin kimliğinin ve teklifinin gizli tutulacağı belirtilerek şunlara yer verildi:

"Kitapta Epstein’in irtibat kurduğu kişilerin isimleri, adresleri ve telefon numaralarının yanı sıra aile üyelerinin, sekreterlerin, acil durum iletişim bilgileri de bulunuyor. Kitapta daha önce kamuya açıklanan isimler dışında açıklanmayan yüksek profilli 221 kişinin ismi de bulunuyor.

Bu kitabı 1990'ların ortasında Manhattan'da yaşayan bir müzisyen, New York’ta bir kaldırımda buldu. Daha sonra kitap FBI tarafından incelendi fakat o dönem delil teşkil edecek bir öneme sahip olduğu düşünülmedi. Kitapta 1998'de satın aldığı özel adası Little Saint James ile ilgili ayrıntılar da bulunuyor. Epstein'ın adayı satın aldığı adamın karısının iletişim bilgileri yer alıyor. Kitapta ayrıca adresleri kamuya açık kayıt aramalarında bulduğumuz konutlarla eşleşen Epstein'ın akrabalarına ilişkin ayrıntılı bilgiler de yer alıyor."