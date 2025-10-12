Pedro Costa Hakkında Her Şey Modern Sinema'da

Portekizli yönetmen Pedro Costa’nın tüm kısa ve uzun metrajlı filmleri Modern Sinema'da gösterilecek.



Pedro Costa sinemasını keşfetme imkânı sunan retrospektif programı, yönetmenin geleneksel dramatik anlatıdan uzaklaşarak deneysel belgesel ve enstalasyon formlarına uzanan evrimini gözler önüne seriyor. Costa, özellikle Lizbon’un kenar mahallelerinde yaşayan marjinal toplulukların hayatlarını sabırla gözlemleyen, içine çeken ve şiirsel bir anlatımla işleyen filmleriyle dikkat çekiyor.

İstanbul Modern Film Küratörü Müge Turan, retrospektif serileri kapsamında Costa’ya yer vermekten duydukları mutluluğu dile getirerek, “Pedro Costa, çağdaş sinemanın en önemli ve radikal auteur’lerinden biri. The Guardian’ın da dediği gibi, o gerçekten ‘sinemanın Samuel Beckett’i.’ Filmlerinde zamanın akışı yavaşlar, gerçeklik ve kurgu iç içe geçer. Costa'nın estetik yaklaşımı, izleyiciyi yalnızca izlemeye değil, deneyimlemeye davet eder” dedi.

IŞIKSIZ DAR ODALARDA UZUN PLANLAR

İlk uzun metrajı Kan (O Sangue, 1989), ardından Kemikler (Ossos, 1997) ve Fontainhas üçlemesi—Lav Evi (Casa de Lava, 1994), Gençler Yürüyor (Juventude em Marcha, 2006) ve Vitalina Varela (2019)—ile Costa, ışıksız dar odalarda çektiği uzun planlar, minimal diyaloglar ve toplumsal görsel ayrıntılara gösterdiği özenle kendine özgü bir sinema dili geliştirdi. Bu filmler, zorlayıcı olmalarına rağmen izleyicide bir tür bağımlılık yaratır. Her sahne hem estetik bir deneyim hem de insanlık hallerine dair güçlü bir tanıklık sunar.

Program detaylarına, https://www.istanbulmodern.org/sinema adresinden ulaşabilirsiniz.