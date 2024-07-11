Pedro Sanchez'den NATO'ya 'Gazze' çağrısı: Birlik ve tutarlılık talep ediyoruz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, NATO üyesi ülkelere hitaben yaptığı konuşmada, NATO'dan, Ukrayna'da olduğu gibi Gazze'de de aynı "birlik ve tutarlılığı" talep etti.

Dünya 11.07.2024 09:31 Giriş: 11.07.2024 09:31

Güncelleme: 11.07.2024 09:34 Kaynak: AA

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