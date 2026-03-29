Pedro Sanchez'den Netanyahu'ya tepki: "Paskalya öncesi Pazar ayininin engellenmesini kınıyoruz"

Paskalya öncesi Katoliklerin Kudüs'teki ayinine izin verilmemesine tepki gösteren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'i dini özgürlüklere saygı göstermeye çağırdı.

Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu, Katoliklerin Kudüs'teki kutsal mekanlarda Paskalya öncesi pazar ayinini kutlamalarını hiçbir açıklama yapmadan, sebep göstermeden engelledi. İspanya hükümeti, dini özgürlüğe yönelik bu haksız saldırıyı kınıyor ve İsrail'den inanç çeşitliliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermesini talep ediyor. Çünkü hoşgörü olmadan bir arada yaşamak imkansızdır."

NE OLMUŞTU?

İsrail, Latin Patriği Pizzaballa'nın Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişine izin vermedi. Kilise liderleri, yüzyıllardır süren geleneğin ilk kez engellendiğini vurgularken, İsrail kararı "güvenlik gerekçesi" ile savundu. Girişin engellenmesine İtalya hükümetinden de tepki gelirken, İsrail'in Roma Büyükelçisi konuya ilişkin açıklama yapması için İtalya Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de gelişmeye "anlaşılması ve haklı gösterilmesi zor bir durum" ifadesiyle tepki gösterdi.