Pedro Sanchez: Ortadoğu'da savaş derhal sona ermeli

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, bölge liderleriyle temaslarda bulunduğunu duyurdu. Sanchez, Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfattah Elsisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile görüştüğünü belirterek, ortak hedeflerinin barış ve istikrar olduğunu ifade etti.

Sanchez, sosyal medya paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfattah Elsisi, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Thani ile görüştüm. Hepimiz müreffeh ve barış dolu bir Ortadoğu istiyoruz. Çatışmanın tırmanması, küresel ölçekte yıkıcı bir gerilemeye yol açacaktır. İspanya bu savaşın derhal sona erdirilmesini talep ediyor."