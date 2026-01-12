Pegasus, 46 uçuşun iptal edildiğini duyurdu

Pegasus Hava Yolları, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılması planlanan 46 seferini iptal ettiğini duyurdu.

Pegasus'un internet sitesinden yapılan açıklamada, "İstanbul'da 11 Ocak Pazar akşamı başlaması ve 12 Ocak Pazartesi günü etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava koşulları sebepli Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla bazı seferlerimiz iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iptal edilen toplam 46 seferin bilgilerine yer verilirken yolculardan şirketin internet sitesi ve mobil uygulamasından uçuşlarını kontrol etmeleri istendi.

Türk Hava Yolları (THY) da İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı 54 seferi iptal etmişti.