Pegasus Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor? Pegasus 1 Kasım-30 Mart Kampanyalı Bilet Güzergahları

Pegasus kampanya dahilinde yurt dışı biletleri 9 euro ve vergiler dahil olmak üzere kampanyasını duyurmasının ardından kampanyanın belirttiği 1 Kasım 2024 ile 30 Mart 2025 tarihleri arasında yurt dışı seyahati düşünenler Pegasus Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor sorusunu gündeme getiriyor. 250 bin koltuğun satışa çıkacağı bilet kampanyasından faydalanmak için son gün 11 Ekim. Peki, Pegasus Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor? İşte Pegasus 1 Kasım-30 Mart kampanyalı bilet güzergahları!

PEGASUS BİLET KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERİ, ŞEHİRLERİ KAPSIYOR?

Pegasus bilet kampanyası Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ve birçok ülkeye giriş çıkışlı biletleri kapsıyor.

PEGASUS 9 EURO KAMPANYALI BİLET GÜZERGAHLARI

Pegasus'un 9 euro'dan kampanyalı bilet olarak sunduğu uçuş güzergahları şu şekilde:

İstanbul Sabiha Gökçen - Aktau

İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bratislava - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Bremen - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel

İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte

İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Dortmund - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Dublin

İstanbul Sabiha Gökçen - Duesseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Edinburg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Gence

İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Hurghada - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire - İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen - Kişinev