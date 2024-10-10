Pegasus Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor? Pegasus 1 Kasım-30 Mart Kampanyalı Bilet Güzergahları
Pegasus'un 10-11 Ekim arası bilet alımlarında 9 euro'ya yurt dışı bilet satışı yapacağını duyurmasının ardından Pegasus Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor sorusu gündem oldu. Pegasus kampanyanın 1 Kasım 2024 - 30 Mart 2025 tarihi arasındaki uçuşları kapsayacağını açıklamasıyla birlikte Pegasus kampanyalı bilet güzergahları, ülkeleri araştırılıyor. Peki, Pegasus Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor? İşte Pegasus 1 Kasım 2024 - 30 Mart 2025 kampanyalı bilet güzergahları!
Pegasus kampanya dahilinde yurt dışı biletleri 9 euro ve vergiler dahil olmak üzere kampanyasını duyurmasının ardından kampanyanın belirttiği 1 Kasım 2024 ile 30 Mart 2025 tarihleri arasında yurt dışı seyahati düşünenler Pegasus Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor sorusunu gündeme getiriyor. 250 bin koltuğun satışa çıkacağı bilet kampanyasından faydalanmak için son gün 11 Ekim. Peki, Pegasus Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor? İşte Pegasus 1 Kasım-30 Mart kampanyalı bilet güzergahları!
PEGASUS BİLET KAMPANYASI HANGİ ÜLKELERİ, ŞEHİRLERİ KAPSIYOR?
Pegasus bilet kampanyası Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ve birçok ülkeye giriş çıkışlı biletleri kapsıyor.
PEGASUS 9 EURO KAMPANYALI BİLET GÜZERGAHLARI
Pegasus'un 9 euro'dan kampanyalı bilet olarak sunduğu uçuş güzergahları şu şekilde:
- İstanbul Sabiha Gökçen - Aktau
- İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Bratislava - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Bremen - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel
- İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte
- İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Dortmund - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Dublin
- İstanbul Sabiha Gökçen - Duesseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Edinburg - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Gence
- İstanbul Sabiha Gökçen - Hamburg - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Hannover - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Hurghada - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Kahire - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Kişinev
- İstanbul Sabiha Gökçen - Kopenhag - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Köln - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Kutaisi
- İstanbul Sabiha Gökçen - Kuveyt - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Londra (GB) - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Stuttgart - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Tiflis - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Tiran
- İstanbul Sabiha Gökçen - Tuzla - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Üsküp - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Venedik - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Viyana - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Zagrep - İstanbul Sabiha Gökçen
- İstanbul Sabiha Gökçen - Zürih
- Amsterdam - İstanbul Sabiha Gökçen
- Dammam (SA) 00 - İstanbul Sabiha Gökçen
- Oslo - İstanbul Sabiha Gökçen
- Paris - İstanbul Sabiha Gökçen
- İzmir - Bakü - İzmir
- İzmir - Krakow
- İzmir - Londra (GB) - İzmir
- İzmir - Üsküp - İzmir
- Lizbon - İzmir
- Ankara - Duesseldorf
- Ankara - Frankfurt
- Ankara - Hamburg - Ankara
- Ankara - Köln - Ankara
- Ankara - Londra (GB) - Ankara
- Ankara - Stuttgart - Ankara
- Ankara - Viyana - Ankara
- Antalya - Kişinev
- Antalya - Tiflis - Antalya
- Amman - Ankara
- Kopenhag - Ankara
- Lizbon - Ankara
- Amman - Antalya
- Çukurova - Köln - Çukurova
- Elazığ - Köln - Elazığ
- Gaziantep - Köln - Gaziantep
- Kayseri - Köln - Kayseri
- Duesseldorf - Çukurova
- Duesseldorf - Gaziantep
- Duesseldorf - Kayseri
- Duesseldorf - Samsun
- Duesseldorf - Trabzon
- Kopenhag - Konya
- Rotterdam - Kayseri