Pegasus, İran uçuşlarını iptal etti

İsrail'in İran’a yönelik saldırısı ihtimali nedeniyle Pegasus Havayolları, İran’a yapacağı seferleri 1 Kasım’a kadar durdurdu.

İran’a yapılması planlanan hava saldırı ihtimali nedeniyle Pegasus Havayolları, açıklama yaptı.

Açıklamada, İran’a düzenlenen uçuşlarla ilgili önemli bir karar alındı.

Güvenlik sebebiyle daha önce de Lübnan seferlerini durduran havayolu şirketi, şimdi de İran seferlerini iptal etti. Havayolu şirketi 1 Kasım’a kadar İran uçuşlarını gerçekleştirmeyecek.