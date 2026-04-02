Pegasus'tan Ortadoğu kararı: Uçuşların iptal süresi uzatıldı
Pegasus, Ortadoğu'da yaşanan saldırılar nedeniyle başta İran olmak üzere Ürdün, Lübnan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılan uçuşların iptal süresinin mayıs ayına kadar uzatıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA
Pegasus Hava Yolları, güvenlik riskleri nedeniyle Ortadoğu'da bulunan çok sayıda ülkeye yapılan uçuşların iptal süresini uzattı.
Pegasus Havayolları, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, 8 ülkeye yapılması planlanan seferlerin iptal süresinin uzatıldığını duyurdu.
Havayolu şirketinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İran (IKA, TBZ, MHD, SYZ, IFN), Irak (BGW, EBL, ISU, BSR), Ürdün (AMM), Lübnan (BEY), Kuveyt (KWI), Bahreyn (BAH), Qatar (DOH), Suudi Arabistan (DMM, RUH), Birleşik Arap Emirlikleri (DXB, AUH, SHJ) uçuşlarımızın gidişleri 30.04.2026 - dönüşleri 01.05.2026 olan seferler dahil edilmiştir" denildi.