Pegasus'tan Ortadoğu kararı: Uçuşların iptal süresi uzatıldı

Pegasus Hava Yolları, güvenlik riskleri nedeniyle Ortadoğu'da bulunan çok sayıda ülkeye yapılan uçuşların iptal süresini uzattı.

Pegasus Havayolları, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 8 ülkeye yapılması planlanan seferlerin iptal süresinin uzatıldığını duyurdu.

Havayolu şirketinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İran (IKA, TBZ, MHD, SYZ, IFN), Irak (BGW, EBL, ISU, BSR), Ürdün (AMM), Lübnan (BEY), Kuveyt (KWI), Bahreyn (BAH), Qatar (DOH), Suudi Arabistan (DMM, RUH), Birleşik Arap Emirlikleri (DXB, AUH, SHJ) uçuşlarımızın gidişleri 30.04.2026 - dönüşleri 01.05.2026 olan seferler dahil edilmiştir" denildi.