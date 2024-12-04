Pegasus'tan ucuza uçak bileti kampanyası

Pegasus Hava Yolları, uçuşlarda geçerli bilet kampanyası başlattı.

Şirket, 4-5 Aralık 2024 tarihinde alınan biletlerle 16 Aralık 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacak seyahatlerde yurt dışı biletleri 5 Euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Kampanya kapsamında 150 bin koltuk ayrıldı.

Belirtilen fiyatlar Light Paket kapsamında olup ek kabin ve 12 kg'lık uçak altı bagaj hakkı satın alınabilecek. Light paket bilet fiyatı üzerine 10 Euro ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapılabiliyor.

Pegasus'un yurt dışı ucuz bilet kampanyasının geçerli olduğu rotalar ve bilet fiyatları şöyle:

5€ + VERGİLERLE OLAN HATLAR

İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte

İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Dortmund-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Duesseldorf-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Edinburg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Frankfurt

İstanbul Sabiha Gökçen-Nice-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Hamburg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Hannover-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Köln-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Milan-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Münih

İstanbul Sabiha Gökçen-Nürnberg-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Priştine-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Roma-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Saraybosna-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Sofya-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Stuttgart-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Tiran

İstanbul Sabiha Gökçen-Tuzla-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Üsküp-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Zürih-İstanbul Sabiha Gökçen

Amsterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

Eindhoven-İstanbul Sabiha Gökçen

Londra (GB)-İstanbul Sabiha Gökçen

Lyon-İstanbul Sabiha Gökçen

Marsilya-İstanbul Sabiha Gökçen

Oslo-İstanbul Sabiha Gökçen

Paris-İstanbul Sabiha Gökçen

Rotterdam-İstanbul Sabiha Gökçen

Viyana-İstanbul Sabiha Gökçen

Zagrep-İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara-Duesseldorf

Ankara-Frankfurt

Ankara-Hamburg-Ankara

Ankara-Kopenhag-Ankara

Ankara-Köln-Ankara

Ankara-Stuttgart-Ankara

Londra (GB)-Ankara

Viyana-Ankara

Çukurova-Duesseldorf-Çukurova

Çukurova-Köln-Çukurova

Gaziantep-Köln-Gaziantep

İzmir-Üsküp-İzmir

Kayseri-Köln-Kayseri

Londra (GB)-Antalya

Köln-Elazığ

Duesseldorf-Gaziantep

Londra (GB)-İzmir

Duesseldorf-Kayseri

Rotterdam-Kayseri

Duesseldorf-Samsun

Duesseldorf-Trabzon

9€ + VERGİLERLE OLAN HATLAR

İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Dublin

İstanbul Sabiha Gökçen-Eindhoven

İstanbul Sabiha Gökçen-Kopenhag-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Venedik-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Viyana

Prag-İstanbul Sabiha Gökçen

Tiran-İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara-Viyana

Antalya-Londra (GB)

Antalya-Manchester

Lizbon-Ankara

Lizbon-İzmir

Kopenhag-Konya

Elazığ-Köln

İzmir-Krakow

19€ + VERGİLERLE OLAN HATLAR

İstanbul Sabiha Gökçen-Amsterdam

İstanbul Sabiha Gökçen-Birmingham-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Brüksel-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Cenevre-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Helsinki

İstanbul Sabiha Gökçen-Londra (GB)

İstanbul Sabiha Gökçen-Lyon

İstanbul Sabiha Gökçen-Manchester-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Marsilya

İstanbul Sabiha Gökçen-Oslo

İstanbul Sabiha Gökçen-Prag

İstanbul Sabiha Gökçen-Rotterdam

İstanbul Sabiha Gökçen-Sevilla

İstanbul Sabiha Gökçen-Stockholm-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Zagrep

Dublin-İstanbul Sabiha Gökçen

Ankara-Krakow

Ankara-Lizbon

Ankara-Londra (GB)

Ankara-Varşova-Ankara

Antalya-Krakow

Antalya-Varşova-Antalya

İzmir-Lizbon

İzmir-Londra (GB)

İzmir-Varşova-İzmir

Krakow-İzmir

29€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen-Madrid

İstanbul Sabiha Gökçen-Paris

Helsinki-İstanbul Sabiha Gökçen

Madrid-İstanbul Sabiha Gökçen

Sevilla-İstanbul Sabiha Gökçen

Krakow-Ankara

Krakow-Antalya

39€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen-Barcelona-İstanbul Sabiha Gökçen

DİĞER HATLAR

Frankfurt-Antalya (1€+vergilerle)

Antalya-Köln (1€+vergilerle)

Zürih-Antalya (1€+vergilerle)

Münih-İstanbul Sabiha Gökçen (1€+vergilerle)

Frankfurt-Ankara (1€+vergilerle)

Frankfurt-İstanbul Sabiha Gökçen (1€+vergilerle)

Viyana-Antalya (2€+vergilerle)

Münih-Antalya (2€+vergilerle)

İzmir-Köln (2€+vergilerle)

Antalya-Hannover (2€+vergilerle)

Antalya-Sofya (2€+vergilerle)

Antalya-Billund (2€+vergilerle)

Frankfurt-İzmir (3€+vergilerle)

İzmir-Stuttgart (3€+vergilerle)

Antalya-Stuttgart (3€+vergilerle)

Paris-Antalya (3€+vergilerle)

Manchester-Antalya (3€+vergilerle)

Antalya-Üsküp (3€+vergilerle)

Antalya-Priştine (3€+vergilerle)

Antalya-Tiran (3€+vergilerle)

Duesseldorf-İzmir (4€+vergilerle)

Duesseldorf-Antalya (4€+vergilerle)

Hamburg-Antalya (4€+vergilerle)

Bükreş-Antalya (4€+vergilerle)

Berlin-İzmir (4€+vergilerle)

Berlin-Antalya (4€+vergilerle)

Hannover-Antalya (4€+vergilerle)

Duesseldorf-Ankara (4€+vergilerle)

Leipzig-Antalya (5€+vergilerle)

Antalya-Helsinki (5€+vergilerle)

Manchester-Antalya (5€+vergilerle)

Stuttgart-İzmir (6€+vergilerle)

Stuttgart-Antalya (6€+vergilerle)

Sofya-Antalya (6€+vergilerle)

Antalya-Bükreş (6€+vergilerle)

Helsinki-Antalya (7€+vergilerle)

Antalya-Stockholm (8€+vergilerle)

Üsküp-Antalya (8€+vergilerle)

Antalya-Goteborg (8€+vergilerle)

Priştine-Antalya (8€+vergilerle)

Tiran-Antalya (8€+vergilerle)

Antalya-Viyana (8€+vergilerle)

İzmir-Berlin (9€+vergilerle)

Antalya-Berlin (9€+vergilerle)

Antalya-Hamburg (9€+vergilerle)

İzmir-Duesseldorf (9€+vergilerle)

İzmir-Frankfurt (9€+vergilerle)

Antalya-Paris (9€+vergilerle)

Antalya-Duesseldorf (9€+vergilerle)

Antalya-Frankfurt (9€+vergilerle)

Antalya-Leipzig (9€+vergilerle)

Antalya-Münih (10€+vergilerle)

Antalya-Nürnberg (11€+vergilerle)

Antalya-Zürih (12€+vergilerle)

Londra (GB)-Antalya (12€+vergilerle)

Nürnberg-Antalya (12€+vergilerle)

Köln-İzmir (12€+vergilerle)

Köln-Antalya (13€+vergilerle)

Stockholm-Antalya (14€+vergilerle)

Antalya-Talin (15€+vergilerle)

Goteborg-Antalya (16€+vergilerle)

Kopenhag-Antalya (19€+vergilerle)

Gaziantep-Duesseldorf (14€+vergilerle)

Kayseri-Duesseldorf (14€+vergilerle)

Kayseri-Rotterdam (14€+vergilerle)

Konya-Kopenhag (14€+vergilerle)

Samsun-Duesseldorf (14€+vergilerle)

Trabzon-Duesseldorf (14€+vergilerle)

Billund-Antalya (19€+vergilerle)

Antalya-Kopenhag (20€+vergilerle)

Antalya-Manchester (9€+vergilerle)

Saraybosna-Antalya (19€+vergilerle)

Antalya-Londra (GB) (19€+vergilerle)

Antalya-Saraybosna (19€+vergilerle)

Talin-Antalya (20€+vergilerle)

Budapeşte-İstanbul Sabiha Gökçen (26€+vergilerle)