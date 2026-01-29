Pegasus'tan yurtdışı uçak bileti kampanyası

Pegasus Hava Yolları, yurt dışı uçuşlarında geçerli yeni bir indirim kampanyasını devreye aldı. Avrupa başta olmak üzere seçili dış hatlarda geçerli olan kampanya, sınırlı koltuk sayısıyla bugünden itibaren yolcuların kullanımına sunuldu.

BOLBOL ÜYELERİNE 48 SAATLİK İNDİRİM

Pegasus’un sadakat programı BolBol üyelerine özel olarak hazırlanan kampanya, kısa süreli bir fırsat sunuyor. Avantajlı fiyatlardan yararlanmak isteyen yolcuların, 29–30 Ocak 2026 tarihleri arasında, saat 23.59’a kadar biletlerini satın almaları gerekiyor.

Kampanya kapsamında düzenlenen uçuşlar 16 Şubat – 30 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yurt dışı hatlarında geçerli olan indirimli biletlerde fiyatlar 9 Euro artı vergilerden başlıyor.

BAHAR PLANLARI İÇİN UYGUN DÖNEM

Uçuş tarih aralığının kış sonu ve bahar aylarını kapsaması, tatil ya da iş seyahati planlayanlar için önemli bir avantaj sağlıyor. Kampanya, hem turistik geziler hem de kısa süreli yurt dışı ziyaretlerinde uçuş maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.