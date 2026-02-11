Pegasus'tan yurtdışı uçak bileti kampanyası

Pegasus Hava Yolları, 2026 bahar sezonu için kapsamlı bir indirim kampanyasını duyurdu. 11-12 Şubat tarihlerinde satın alınacak biletlerde geçerli olacak kampanya kapsamında yolcular, Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu ve Orta Asya’daki birçok noktaya 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat edebilecek.

KAMPANYA TAKVİMİ VE DETAYLAR

İndirimli biletler, 29 Mart - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek. Bahar dönemine yönelik planlanan kampanyada toplam 100 bin koltuk satışa açıldı. Pegasus, kampanyanın Kıbrıs seferlerini kapsamadığını duyurdu.

ÖNE ÇIKAN HATLAR VE FİYAT ARALIKLARI

Kampanya kapsamında fiyatlar, kalkış ve varış noktasına göre farklı baremlerde belirlendi.

9 Euro + vergilerden başlayan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı Atina, Londra, Roma, Paris, Viyana, Berlin, Amsterdam, Prag, Venedik ve Saraybosna gibi Avrupa şehirleri bu fiyat kategorisinde yer alıyor. Ankara, İzmir ve Antalya çıkışlı bazı Avrupa ve Orta Doğu destinasyonlarında da benzer fiyatlar sunuluyor.

19 Euro + vergiler:

Madrid, Barselona, Bakü, Dubai ve Lizbon seferleri.

29 Euro + vergiler:

Bağdat, Riyad, Doha ile Kazakistan’da Aktau ve Atyrau hatları.

59-99 Euro aralığı:

Bişkek, Almatı, Kazablanka ve Moskova gibi daha uzun mesafeli rotalar.

DÖNÜŞLERDE DİKKAT ÇEKEN FİYATLAR

Kampanya kapsamında bazı yurt dışı kalkışlı Türkiye uçuşlarında da sembolik fiyatlar öne çıktı. Frankfurt, Amsterdam ve Düsseldorf gibi merkezlerden Ankara, Antalya ve İstanbul’a 3 veya 5 Euro + vergilerden başlayan dönüş biletleri satışa sunuldu.

Pegasus’un bahar dönemine yönelik bu kampanyasının, özellikle erken plan yapan yolcular için cazip bir alternatif oluşturması bekleniyor.