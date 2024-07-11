Pegasus uçağı 5 saat rötar yaptı, 2 yolcu bayıldı

Pegasus'a ait İstanbul-Dalaman seferini yapacak uçak, yolcular uçağa bindikten sonra 5 saat rötar yaptı. 2 yolcu bayılırken diğer yolcular yaşananlara tepki gösterdi. Seferi gerçekleştirecek pilot ve personelin mesai saati dolduğu için uçaktan ayrıldığı belirtildi.

Sabiha Gökçen-Dalaman uçuşunu gerçekleştirmesi planlanan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak yaklaşık 5 saat rötar yaptı.

Uçağa alınan yolcular, uçağın 5 saatte kalkamaması nedeniyle tepki gösterirken 2 yolcu bayıldı.

Asayis Berkemal adlı X hesabından paylaşılan videoya göre uçakta yapılan anonsta yetkililerden haber beklendiği belirtildi. Anonsta şu ifadeler kullanıldı:

"İnmek isteyen varsa inebilir. Beklemek zorundayız, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Pegasus yetkili makamlarından haber bekliyoruz. Anlayışlı ve sakin olalım"

Sabiha Gökçen-Dalaman uçuşunu gerçekleştirecek olan Pegasus uçağı yaklaşık 5 saattir rötar yapması nedeniyle uçak içinde bulunan 2 yolcu fenalaşarak bayıldı. Yolcular acıktıklarını belirterek yetkililerden su ve sandviç istese de yeterli olmadı. Seferi gerçekleştirecek pilot ve… pic.twitter.com/iSHxoDravO — Asayiş Berkemal (@asayisberkemal0) July 10, 2024

Paylaşılan videoda "Yemek verin" sesleri de duyuldu. Bunun üzerine kabin ekibi tarafından ücretsiz ikram dağıtılacağı yönünde anons yapıldı.

Öte yandan seferi gerçekleştirecek pilot ve personelin mesai saati dolduğu için uçaktan ayrıldığı, yeni pilot ve personel beklendiği ifade edildi.