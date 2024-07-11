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Pegasus uçağı 5 saat rötar yaptı, 2 yolcu bayıldı

Pegasus'a ait İstanbul-Dalaman seferini yapacak uçak, yolcular uçağa bindikten sonra 5 saat rötar yaptı. 2 yolcu bayılırken diğer yolcular yaşananlara tepki gösterdi. Seferi gerçekleştirecek pilot ve personelin mesai saati dolduğu için uçaktan ayrıldığı belirtildi.

Güncel
  • 11.07.2024 12:54
  • Giriş: 11.07.2024 12:54
  • Güncelleme: 11.07.2024 13:36
Kaynak: Haber Merkezi
Pegasus uçağı 5 saat rötar yaptı, 2 yolcu bayıldı

Sabiha Gökçen-Dalaman uçuşunu gerçekleştirmesi planlanan Pegasus Hava Yolları'na ait uçak yaklaşık 5 saat rötar yaptı.

Uçağa alınan yolcular, uçağın 5 saatte kalkamaması nedeniyle tepki gösterirken 2 yolcu bayıldı.

Asayis Berkemal adlı X hesabından paylaşılan videoya göre uçakta yapılan anonsta yetkililerden haber beklendiği belirtildi. Anonsta şu ifadeler kullanıldı:

"İnmek isteyen varsa inebilir. Beklemek zorundayız, yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Pegasus yetkili makamlarından haber bekliyoruz. Anlayışlı ve sakin olalım"

Paylaşılan videoda "Yemek verin" sesleri de duyuldu. Bunun üzerine kabin ekibi tarafından ücretsiz ikram dağıtılacağı yönünde anons yapıldı.

Öte yandan seferi gerçekleştirecek pilot ve personelin mesai saati dolduğu için uçaktan ayrıldığı, yeni pilot ve personel beklendiği ifade edildi.

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