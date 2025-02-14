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Pegasus uçağında kavga: Uçak Erzurum'a zorunlu iniş yaptı

Antalya-Astana seferini yapan uçak yolcuların kavgası nedeniyle Erzurum'a iniş yaptı. Kavgaya karışan Ukrayna ve Kazakistan uyruklu 4 yolcuyu Erzurum'da bırakan uçak seferine devam etti.

Güncel
  • 14.02.2025 08:41
  • Giriş: 14.02.2025 08:41
  • Güncelleme: 14.02.2025 08:45
Kaynak: AA
Pegasus uçağında kavga: Uçak Erzurum'a zorunlu iniş yaptı
Fotoğraf: DHA

Antalya-Astana seferini yapan yolcu uçağı, yolcular arasında yaşanan kavga üzerine Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.

Pegasus Hava Yolları'na ait Antalya-Astana seferini yapan uçakta, yolcular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu pilotun yetkisi doğrultusunda uçak saat 02.00 sularında Erzurum Havalimanı'na iniş yaptı.

YOLCULAR ERZURUM'DA BIRAKILDI

Kavgaya karışan Ukraynalı karı koca ile Kazakistanlı 2 kadın birbirlerinden şikayetçi oldu.

İhbar üzerine havalimanına gelen ekiplerce alınan 4 kişi, Erzurum Şehir Hastanesi ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Gürcükapı Şehit Abdulkadir Güngör Polis Merkezi Amirliğine götürülen 4 kişinin işlemleri devam ediyor.

Öte yandan kavgaya karışan yolcuları Erzurum Havalimanı'na bırakan uçak, yeniden havalanarak seferine devam etti.

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