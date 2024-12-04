PEGASUS YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI | Pegasus Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor? Pegasus 16 Aralık-30 Mart Kampanyalı Bilet Güzergahları

PEGASUS YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI | Pegasus kampanya dahilinde yurt dışı biletleri 5 euro ve vergiler dahil olmak üzere kampanyasını duyurmasının ardından kampanyanın belirttiği 16 Aralık 2024 ile 30 Mart 2025 tarihleri arasında yurt dışı seyahati düşünenler Pegasus Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor sorusunu gündeme getiriyor. 150 bin koltuğun satışa çıkacağı bilet kampanyasından faydalanmak için son gün 5 Aralık. Peki, Pegasus Bilet Kampanyası hangi ülkeleri, şehirleri kapsıyor? İşte Pegasus 16 Aralık 2024 ile 30 Mart 2025 tarihleri arası geçerli kampanyalı bilet güzergahları!

PEGASUS YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI

Pegasus bilet kampanyası Almanya, Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Kuzey Makedonya, İngiltere, İsviçre, İtalya, Kosova, Sırbistan ve birçok ülkeye giriş çıkışlı biletleri kapsıyor.

Uçmak hep güzel ama 5€ + vergilerle uçmanın keyfi paha biçilemez!✈️



Peki şimdi nereye? Vizesiz balkanlara mı, uzun süredir düşlediğin Avrupa’ya mı?



Hemen https://t.co/3gX7be3HxZ veya Pegasus Mobil uygulamasına gir, en avantajlı fiyatlarla biletini kap!💛 — Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) December 4, 2024

PEGASUS 5 EURO KAMPANYALI BİLET GÜZERGAHLARI

Pegasus'un 5 euro ve vergiler olarak ücretlendirdiği kampanyalı bilet olarak sunduğu uçuş güzergahları şu şekilde: