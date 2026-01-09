Giriş / Abone Ol
Pegasus’tan İran kararı

Pegasus Hava Yolları bugün İran’a yapacağı seferleri iptal etme kararı aldı.

  • 09.01.2026 12:54
  • Giriş: 09.01.2026 12:54
  • Güncelleme: 09.01.2026 12:55
Kaynak: AA
Pegasus Hava Yolları, bugün İran'a yapacağı seferlele ilgili karar aldı.

Hava yolu şirketi, bölgesel gelişmeler ve ülkedeki protestolar nedeniyle bugün İran'ın çeşitli kentlerine icra etmeyi planladığı seferlerini yapmayacak.

Alınan bilgiye göre, şirket, İran'a bugün yapacağı seferlerini iptal etti.

Yarın yapılacak seferlerin durumuna ilişkin ise şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı.

