Pegasus’tan Ortadoğu kararı: Uçuş iptalleri 12 Nisan'a kadar uzatıldı

Pegasus Hava Yolları, güvenlik riskleri nedeniyle başta İran olmak üzere tüm Ortadoğu uçuşlarının iptal süresini 12 Nisan’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak şirketinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, “Tüm İran ve Irak uçuşlarımız, gidişleri 12.04.2026, dönüşleri 13.04.2026 olan seferler dahil, iptal edilmiştir.

Kuveyt, Bahreyn, Doha, Dammam, Dubai, Abu Dabi, Sharjah, Amman ve Beyrut uçuşlarımız, gidişleri 12.04.2026, dönüşleri 13.04.2026 olan seferler dahil, iptal edilmiştir.

Riyad uçuşlarımız gidişleri 31.03.2026 - dönüşleri 01.04.2026 olan seferler dahil iptal edilmiştir” denildi.