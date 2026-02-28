Pegasus’tan Sefer İptalleri! Hangi Uçuşlar İptal Edildi? (28 Şubat 2026 Güncel)

Pegasus sefer iptalleri son dakika gelişmesiyle gündeme geldi. Orta Doğu’daki bazı ülke hava sahalarının kapatılması nedeniyle Pegasus Hava Yolları, birçok dış hat uçuşunu iptal ettiğini duyurdu. Yolcular, “Pegasus hangi seferleri iptal etti?”, “Pegasus İran uçuşları iptal mi?” ve “Pegasus Orta Doğu uçuşları ne zamana kadar iptal?” sorularına yanıt arıyor.

İşte Pegasus’un yaptığı resmi açıklamaya göre iptal edilen uçuşlar ve detaylar.

PEGASUS HANGİ ÜLKELERE UÇUŞLARI İPTAL ETTİ?

Pegasus Hava Yolları, Orta Doğu’daki bazı hava sahalarının kapatılması nedeniyle İran, Irak, Ürdün ve Lübnan seferlerini 2 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar iptal ettiğini açıkladı.

Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Suudi Arabistan’ın Riyad kentine yapılacak 28 Şubat 2026 tarihli seferler de bugün için iptal edildi.

2 Mart 2026’ya Kadar İptal Edilen Seferler

Ülke İptal Süresi İran 2 Mart 2026 (dahil) Irak 2 Mart 2026 (dahil) Ürdün 2 Mart 2026 (dahil) Lübnan 2 Mart 2026 (dahil)

28 Şubat 2026 Tarihli İptal Edilen Seferler

Ülke / Şehir Durum Birleşik Arap Emirlikleri 28 Şubat 2026 iptal Kuveyt 28 Şubat 2026 iptal Umman 28 Şubat 2026 iptal Pakistan 28 Şubat 2026 iptal Katar 28 Şubat 2026 iptal Bahreyn 28 Şubat 2026 iptal Riyad (Suudi Arabistan) 28 Şubat 2026 iptal

PEGASUS AÇIKLAMASINDA NE DEDİ?

Pegasus’un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Orta Doğu’daki hava sahalarına ilişkin kısıtlamalar nedeniyle sefer iptallerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, hava sahasındaki gelişmelerin anlık olarak takip edildiği ve ilave sefer iptallerinin söz konusu olabileceği ifade edildi. Bu nedenle Pegasus uçuş iptalleri konusunda yolcuların güncel duyuruları yakından takip etmesi öneriliyor.

PEGASUS UÇUŞ DURUMU NASIL SORGULANIR?

Pegasus uçuş durumu sorgulama işlemleri şirketin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Uçuşlara dair güncel bilgilere online kanallar aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Pegasus İran uçuşları iptal mi?

Evet. İran seferleri 2 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar iptal edildi.

Pegasus Irak ve Ürdün uçuşları ne zamana kadar iptal?

Irak ve Ürdün seferleri de 2 Mart 2026 (dahil) tarihine kadar iptal edildi.

28 Şubat 2026’da hangi Pegasus uçuşları iptal?

Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Riyad seferleri 28 Şubat 2026 tarihinde iptal edildi.

Pegasus uçuş iptali nasıl öğrenilir?

Güncel uçuş bilgileri Pegasus’un internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edilebilir.

Yeni iptaller olabilir mi?

Pegasus açıklamasına göre hava sahasındaki gelişmelere bağlı olarak ilave sefer iptalleri söz konusu olabilir.

Pegasus sefer iptalleri, Orta Doğu’daki hava sahası kısıtlamaları nedeniyle birçok ülkeyi kapsayacak şekilde genişletildi. İran, Irak, Ürdün ve Lübnan seferleri 2 Mart 2026’ya kadar iptal edilirken, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Umman, Pakistan, Katar, Bahreyn ve Riyad uçuşları 28 Şubat 2026 tarihinde iptal edildi. Yolcuların Pegasus uçuş durumu bilgilerini resmi kanallar üzerinden düzenli olarak kontrol etmeleri önem taşıyor.