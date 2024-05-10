Pegasus’un Sabiha Gökçen-Edinburgh seferleri başlıyor

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen’den İskoçya’daki ilk uçuş noktası olan Edinburgh’a uçmaya başlıyor.

Pegasus Hava Yolları’nın İskoçya’daki ilk uçuş noktası olan Edinburgh’a İstanbul Sabiha Gökçen’den haftanın iki günü düzenlenecek seferlerin ilki 27 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Yeni hattın biletlerinin açılışa özel, 10-16 Mayıs 2024 tarihleri arasında, 2 bin 500 koltukla sınırlı olmak koşuluyla, vergiler hariç 1 Euro kampanya fiyatıyla satışa sunulacağı açıklandı.



Yapılan açıklamaya göre; Pegasus’un İstanbul Sabiha Gökçen’den Edinburgh’a düzenleyeceği uçuşlar; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Edinburgh Havalimanı’na Perşembe ve Pazar günleri saat 11:40’ta; Edinburgh Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise yine aynı günler saat 15:30’da düzenlenecek. Yeni hattın biletleri, vergiler hariç 1 Euro kampanyası sonrası 49,99 Euro’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Yeni hattın açılışıyla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, “Pegasus Hava Yolları olarak, yeni açtığımız uluslararası hatlarla Türkiye’nin turizm potansiyeline katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte, İstanbul ve Edinburgh’u birbirine bağlamaktan mutluluk duyuyor, bu deneyimi en avantajlı fiyatlarla misafirlerimize sunmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.