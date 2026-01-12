Pehlevi'den Trump'a çağrı: "İran'ı yeniden büyük bir ülke yapabiliriz, birlikte çalışalım"

İran rejiminin devrik lideri Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, ABD Başkanı Donald Trump’a çağrı yaptı.

Pehlevi, ülkede devam eden protestolarla ilgili Fox News'e konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Pehlevi, "Sayın Başkan, siz zaten barışa ve kötülükle mücadeleye adanmış bir insan olarak mirasınızı oluşturdunuz. Barack Obama veya Joe Biden'ın tam tersisiniz. Umarım İran'ı özgürleştirerek bu mirası kalıcı hale getirebiliriz, böylece biz ve siz İran'ı yeniden büyük bir ülke yapabiliriz. Bu konuda birlikte çalışalım. İlk fırsatta İran'a dönmeye hazırım" ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Sürece liderlik etmeye hazır olduğunu dile getiren Pehlevi, "Ancak bu konuda nihai tercih halka ait. Benim şu anki görevim, bu geçişi sağlamak. İnsanların adımı anmalarının nedeni bana güven duymaları" dedi.

ABD Başkanı Trump, Pehlevi ile görüşüp görüşmeyeceği sorusuna, “Bunun şu aşamada uygun olup olmayacağından emin değilim. Kimin öne çıkacağını izlememiz gerektiğini düşünüyorum” karşılığını vermişti.