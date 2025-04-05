Pehlivanian yönetimindeki ‘Carmen’ sanatseverleri bekliyor

Ünlü orkestra şefi George Pehlivanian, ‘Carmen’ için İstanbul’a geliyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneleyeceği, Georges Bizet'nin müziğiyle tüm sınırları aşan, karakterleriyle zamansız bir etki yaratan ‘Carmen Operası’, 10 -12 -17-24 -26 -30 Nisan tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.

Carmen Operası’nda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı, 10 ve 12 Nisan tarihlerinde, uluslararası arenada yönettiği eserler ile dikkat çeken orkestra şefi George Pehlivanian yönetecek. Pehlivanian, Avrupa’dan Uzak Doğu’ya, Amerika’dan Avustralya’ya dünyanın dört bir yanındaki operalar, filarmoni ve senfoni orkestralarını yönetmiş, kendi kuşağının önde gelen şeflerinden biri olarak tanınıyor. Pehlivanian’ın orkestra şefliğindeki ‘Carmen Operası’ sanatseverleri bekliyor.