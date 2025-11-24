Pehlivan’ın tek suçu bir muhalifi savunmak

Haber Merkezi

Paris ve Brüksel Baroları, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan’ın “mesleğini icra ettiği için gözaltında tutulduğunu belirterek, derhal serbest bırakılmasını” talep etti.

Paris ve Brüksel Baroları, “Suç örgütüne üye olmak” gerekçesiyle tutuklanan, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ile ilgili açıklama yaptı.

Brüksel Barosu açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "Mehmet Pehlivan, Türk avukattır. Bugün sadece mesleğini icra ettiği için Türkiye’de gözaltında tutulmaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve muhalefet lideri Ekrem İmamoğlu’nun avukatı olan Mehmet Pehlivan, 27 Mart 2025’te kara para aklamayı önleme kanunu gerekçesiyle ilk kez gözaltına alınmıştır. Ertesi gün serbest bırakılmış, ancak yurt dışına çıkması yasaklanmıştır.

19 Haziran’da müvekkili aleyhinde tanıklık yapmak üzere çağrılmıştır. Türk yasalarına göre Adalet Bakanı’nın izni olmadan bunu reddetmesi üzerine tekrar gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır. O zamandan beri, insan teması olmadan, günde 23 saat 5 metrekarelik bir hücrede izole olarak tutulmaktadır.

Tek suçu: bir muhalif politik kişiyi savunmak. Yani Mehmet Pehlivan, savunma görevini yerine getirdiği için özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Brüksel Barosu, onun gözaltından tutulmasına kaygıyla yaklaşmakta ve Mehmet Pehlivan’ın ailesine, özellikle de aylardır göremediği kızına kavuşabilmesi için derhal serbest bırakılmasını talep etmektedir.”

Paris Barosu da Baro Yönetim Kurulu'nun, 12 Kasım'da yaptığı toplantıda Mehmet Pehlivan’a ilişkin bir karar aldığı belirtilerek, Mehmet Pehlivan’ın serbest bırakılması talep edildi.