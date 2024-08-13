Pehlivanköy’de çöplük alanda yangın

Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Pehlivanköy ilçesinde çöplük alanda dumanların yükseldiğini fark eden yurttaşlar durumu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına çevre ilçe ve illerden destek geldi.

Ayrıca yangın söndürme çalışmalarına Kırklareli İl Özel İdaresi ekipleri de iş makinesiyle destek verdi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangında ağaçlık ve makilik alan da zarar gördü.