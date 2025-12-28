Pek çok il ve ilçede eğitime hava koşulları nedeniyle ara verildi

Yurtta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı nedeniyle pek çok kentte eğitime ara verildi. Valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 29 Aralık 2025 tarihinde okullar tatil ilan edilirken hamile ve engelli kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmasına karar verildiği duyuruldu.

İşte şu ana kadar eğitime ara verildiği duyurulan yerler:

AĞRI

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köyler ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği kaydedildi.

AKSARAY

Aksaray'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yağan kar yağışı ile birlikte oluşması muhtemel tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle kent genelinde tüm resmi örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 29 Aralık'ta eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BARTIN

Bartın'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın, 1 gün süreyle ara verildi. Bartın Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" denildi.

BİLECİK

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Pazaryeri Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe merkezi hariç taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören öğrenciler için okulların 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Ulaşımda yaşanabilecek riskler ve öğrencilerin güvenliği gerekçeleriyle kararın alındığı kaydedilen açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda eğitim öğretimin normal seyrinde devam edeceği bildirildi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santimetre, yüksek rakımlı köylerde ise yer yer 30 santimetreye ulaştı.

BİTLİS

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime ara verildi. Konuya ilişkin Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; Bitlis il genelinde yer yer yoğun ve kuvvetli olmak üzere kar yağışı beklenmekte olup, hava sıcaklarının düşmesine bağlı olarak özellikle buzlanma riski bulunmaktadır. Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Bitlis il genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, kreşler, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime bir (1) gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 0-6 yaş arası çocuğu bulunan anneler, hamile ve engelli çalışanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan personellerimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

BOLU

Bolu'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın, 1 gün süreyle ara verildi. Bolu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir. Kamuoyuna önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.

ÇANKIRI

Çankırı Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle 5 ilçede eğitme 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, “Meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçemizdeki tüm kademe ve türdeki okullarda (Kur’an kursları dahil) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerimizde Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu anasınıfına devam eden anneler de 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerimizde ise taşımalı eğitime 1 (bir) gün ara verilmiştir” denildi.

DÜZCE

Düzce'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildi. Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 29 Aralık 2025 Pazartesi, vilayetimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz” denildi.

HAKKARİ

Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Valiliğin açıklamasında, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığının sıfırın altında seyredeceği belirtildi. Saat 09.00'dan sonra başlayacak kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağı belirtilen açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü vurgulandı. Açıklamada şunlar kaydedildi: "Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 29 Aralık 2025 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği ve kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 29 Aralık 2025 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır."

KASTAMONU

Kastamonu'da kar nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime, 10 ilçede ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ile İhsangazi, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç ve Daday ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi. İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt ve Cide ilçelerinde ise yarın taşımalı eğitim yapılamayacak. Açıklamanın devamında, eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KIRŞEHİR

KIRŞEHİR’de olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kırşehir'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kırşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda (Okul öncesi, İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim okulları) eğitim-öğretime bir günlük ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün izinlidir" ifadelerine yer verildi.

MARDİN

Mardin'de beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler sonucu kar yağışı ve soğuk hava koşullarının yarın il genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi. Kent genelinde beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskinden dolayı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, bu kapsamda Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime yarın ara verildiği ifade edildi. Açıklamada, ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Vali Tuncay Akkoyun da NSosyal hesabından öğrencilere yönelik yaptığı paylaşımda, "Okullarımıza güvenli ulaşımınızla ilgili oluşabilecek olumsuzlukları engellemek için 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süre ile eğitim ve öğretime ara verdik. Ekran başında az vakit geçirerek, güzel oyunlar oynayarak değerlendirin. Sizleri çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

MUŞ

Muş’ta eğitim öğretime buzlanma riski nedeniyle bir gün ara verildi. Muş Valiliği, hava şartlarının olumsuzluğu sebebiyle okulların 29 Aralık Pazartesi günü tatil edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Son meteorolojik değerlendirmelere göre; ilimiz genelinde önceki gün başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma riskinin etkisini sürdürmesi ve elverişsiz hava koşullarının yarın da devam etmesinin tahmin edildiğinden dolayı 29 Aralık Pazartesi günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir” denildi. Valilik açıklamasında ayrıca; kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

ORDU

Ordu'nun Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Akkuş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı, don ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği belirtildi. Çaybaşı Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise İlküvez İlk ve Ortaokulu, İlküvez İmam Hatip Ortaokulu, İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi, Taşkesiği İlk ve Ortaokulu, Göksu İlk ve Ortaokulu, Şehit İslam Çubuk İlk ve Ortaokulu ile Çakıllı İlkokulu'nda eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği, beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Halfeti ve Birecik ilçeleri hariç kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışı ve soğuk hava beklendiği belirtildi. Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Birecik ve Halfeti dışında bütün ilçelerimizdeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 29 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."

ŞIRNAK

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, öğrencilerimizin ve personelimizin can güvenliğini riske atmamak adına alınan tedbirler kapsamında, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

TOKAT

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçede yoğun kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor. Buzlanma riski ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede bugün eğitime ara verildi. Sulusaray ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildi.

VAN

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime ara verildi. Konuya ilişkin Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır.0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.

YOZGAT

Yozgat'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı, düşük hava sıcaklığı ve buzlanma nedeniyle yarın 4 ilçede eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada, "Düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerimizde eğitime 29 Aralık Pazartesi günü bir gün ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle yarın okullar tatil edildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (BEUN) ise yarın yapılacak final sınavlarının ertelendiğini duyuruldu.

Meteorolojik tahminlere göre, 3 gündür olumsuz hava koşullarının hakim olduğu kentte yarın sabah da kar, yağmur ve fırtınanın devam edeceği belirtildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, güvenlik tedbirlerinin alındığını belirterek, yarın okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini tüm hizmet içi eğitim ve e-sınav faaliyetlerine 1 günlük ara verildiğini duyurdu. Kreş ve anaokuluna giden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan BEUN Rektörlüğü de yaptığı yazılı açıklamayla 29 Aralık Pazartesi günü yapılacak final sınavlarının 3 Ocak Cumartesi gününe ertelendiğini duyurdu.