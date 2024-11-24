Pek çok ilde eğitime kar molası verildi

Ülkedeki hava soğuk koşullarının ulaşımda olumsuzluğa neden olması nedeniyle pek çok ilde eğitime arası verilmeye başlandı. Şimdiye kadar kar nedeniyle eğitime ara verildiği açıklanan iller ve açıklamalar şöyle:

ADANA

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Tufabeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 25 Kasım Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği kaydedildi.

BAYBURT

Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırdı. Kar yağışının devam ettiği Bayburt'ta eğitime bir gün ara verilerek, okullar tatil edildi. Eğitim-öğretime bir gün aranın verildiğini duyuran Bayburt Valiliğinden açıklama yapıldı, açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin güvenliği için 25 Kasım 2024 Pazartesi günü okullarımız bir gün süreyle tatil edilmiştir. Lütfen dikkatli olunuz ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız." Bir günlük tatilde öğrencilere bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulunan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Sevgili öğrenciler, devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü okullarımız bir gün süreyle İlimiz genelinde tatil edilmiştir. Eğitim öğretim yılının ilk kar tatilini göz bebeğimiz siz öğrencilerimizin bol bol kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum."

BOLU

Bolu’da dün öğle saatlerinden bu yana süren kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Bolu’da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Valiliği tarafından okulların 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bolu il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Bolu merkez ve tüm ilçelerimizde 25 Kasım Pazartesi (yarın) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de 25 Kasım tarihinde 1 gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

Kütahya Valisi Işın'dan "Kar tatili yok" açıklamasıKütahya Valisi Musa Işın, ildeki tüm yolların açık olduğunu belirterek, okulların tatil edilmeyeceğini açıkladı.

Vali Musa Işın, kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda sosyal medya hesabından vatandaşların merakını giderecek bir açıklama yaptı. Vali Işın yaptığı açıklamada, "Köylerimiz dahil tüm yollarımız açıktır. Hava şartlarında bir değişiklik olmadığı takdirde okullarımız eğitimlerine devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında öğrencilere ve öğretmenlere olan sevgisini de dile getiren Vali Işın, "Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi seviyoruz. Sağlıcakla kalsınlar" diyerek iyi dileklerini iletti. Kütahya Valisi Musa Işın, ildeki tüm yolların açık olduğunu belirterek, okulların tatil edilmeyeceğini açıkladı.Vali Musa Işın, kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda sosyal medya hesabından vatandaşların merakını giderecek bir açıklama yaptı. Vali Işın yaptığı açıklamada, "Köylerimiz dahil tüm yollarımız açıktır. Hava şartlarında bir değişiklik olmadığı takdirde okullarımız eğitimlerine devam edecektir" ifadelerini kullandı.Açıklamasında öğrencilere ve öğretmenlere olan sevgisini de dile getiren Vali Işın, "Tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi seviyoruz. Sağlıcakla kalsınlar" diyerek iyi dileklerini iletti.

ERZİNCAN

Erzincan’da olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Erzincan’da da etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Erzincan’da eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanları da aynı tarihte izinli sayılacaktır" denildi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü Senato kararıyla eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

GİRESUN

Giresun’un Çamoluk ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Çamoluk ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün tatil edildi. Yetkililer, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliği için bu kararın alındığını açıkladı. Vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve hava durumuyla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeleri uyarısında bulunuldu. Kar yağışının bölge genelinde etkisini sürdürmesi beklenirken, ekipler yolları açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta eğitime 1 gün ara verildi. Kahramanmaraş Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Kuzey ilçelerimizde ve merkez ilçelerimize ait kırsal mahallelerde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi ile merkezde devam eden aşırı fırtına nedeniyle ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi (yarın) her tür kademede resmi ve özel (okul öncesi, ilkokullar, ortaokullar, liseler, özel eğitim kursları, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri kursları) eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

KARAMAN

Karaman’da olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı Karaman’da etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Karaman’da eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25/11/2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kastamonu Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 25 Kasım Pazartesi günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı açıklandı.

KIRŞEHİR

Kırşehir genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Yoğun kar yağışının ardından oluşan tipi sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek amacıyla okulların tatil edildiği açıklandı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını istedi.

MALATYA

Malatya'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün süre ile ara verildi.

Kent merkezi ve kırsal bölgelerde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, ekipler karla mücadele çalışmalarına devam etti. Malatya Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar değerlendirilerek yarın il genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir'de olumsuz hava şartları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada; "İlimizde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

NİĞDE

Niğde’de olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde 25 Kasım Pazartesi günü eğitime ara verildi. Niğde'de yoğun kar yağışı, tipi ve muhtemel buzlanma nedeniyle, 25 Kasım Pazartesi günü il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacak. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "İlimizde gece saatleri itibarıyla etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25.11. 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde tüm resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde 1 gün süre ile eğitim, öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel ise 1 gün idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ORDU

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğunu belirtildi. Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Fatsa ilçesinde ise Aslancami, Geyikçeli, Hatipli, Ilıca, İslamdağ ve Demirci mahallelerindeki okullarda eğitime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, bu bölgelerde engelli ve hamile kamu görevlilerinin aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİVAS

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, “Sevgili öğrenciler bölgemizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için ilimiz genelinde tüm okullarda 25 Kasım 2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

TOKAT

Tokat'ta yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü okullar tatil edilirken, engelli ve hamile kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda 25 Kasım 2024 Pazartesi günü Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

YOZGAT

Yozgat’ta eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Meteoroloji verilerine göre gece saatlerinde sıcaklığın Yozgat genelinde sıfırın altında 6 ila 10 derece aralığına düşeceği tahmini üzerine tatil kararı alındı. Yozgat Valiliğinin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Yozgat genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.