Pek çok ilde okullar tatil edilirken bazı personeller idari izinli sayılacak

Ülke genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 24 Şubat 2024 Pazartesi günü bazı kentlerin tamamında, bazılarında ise bazı ilçelerde eğitime ara verildi. Valilikler kar tatili duyurularını arka arkaya yayımladı.

Bazı illerde hamile, engelli ve kalp yetmezliği ile kronik hastalıkları olan kamu personellerinin idari izinli sayılacağı bildirildi. İl il detaylar şöyle:

AMASYA

Amasya’da hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullarda 1 gün eğitime ara verildi.

Amasya Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının düşük seviyelerde seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 24 Şubat Pazartesi günü (yarın) 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrenciler için eğitim faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.

ARTVİN

Artvin genelinde kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm eğitim kurumlarında 24 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, anaokulları, kreşler, ilkokullar, ortaokullar, liseler, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur'an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar tatil kapsamında yer alıyor. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar, engelli çocuğu bulunan kamu çalışanları ve anaokulu veya kreşe devam eden çocuğu olan kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacak. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

GİRESUN

Giresun’da günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ile muhtemel don ve buzlanma nedeniyle anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler, halk eğitim kursları, Kur’an kursları, gündüz bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslarda yarın 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da kar yağışı sebebiyle Merkez ve Pınarbaşı ilçelerinin de dahil edilmesinin ardından eğitime ara verilen ilçe sayısı 11’e yükseldi. Kastamonu genelinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları sebebiyle 24 Şubat Pazartesi günü Abana, Araç, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu ve Küre ilçelerinde tüm kademelerdeki yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmişti.

ORDU

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlileri ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan annelerin de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen ‘güvenlik, sağlık, karla mücadele’ birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacakları ifade edildi.

RİZE

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle 162 köy yolu ulaşıma kapanırken, 24 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretime ara verildi. Kar yağışı nedeniyle merkezde 7, Ardeşen ilçesinde 14, Çamlıhemşin ilçesinde 20, Çayeli ilçesinde 25, Derepazarı ilçesinde 10, Fındıklı ilçesinde 4, Güneysu ilçesinde 13, Hemşin ilçesinde 8, İkizdere ilçesinde 22, İyidere ilçesinde 7, Kalkandere ilçesinde 6 ve Pazar ilçesinde 26 olmak üzere toplamda 162 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

SAMSUN

Samsun Valisi Orhan Tavlı, etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Vali Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarına göre, ilde etkisini sürdürecek olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin muhtemel olduğunu belirtti. Vali Tavlı, "Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat 2025 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir" dedi.

Vali Orhan Tavlı ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacaklarını kaydetti.

SİNOP

Sinop genelinde 24 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, ilimizde etkisini sürdürecek olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, Sinop il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm Resmi/Özel, Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları ile Rehabilitasyon Merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kreşlerde, İl Müftülüğü'ne bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, malul, ağır kronik rahatsızlıkları olan personel ile güvenlik ve sağlık birimleri dışındaki 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları 24 Şubat 2025 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.