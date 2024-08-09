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Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybettiğine dair haberleri yalanladı

Oyuncu Peker Açıkalın, beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiğine dair haberleri yalanlayarak sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Medya
  • 09.08.2024 15:44
  • Giriş: 09.08.2024 15:44
  • Güncelleme: 09.08.2024 16:06
Kaynak: Haber Merkezi
Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybettiğine dair haberleri yalanladı

Beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilen Peker Açıkalın, söz konusu iddiaları yalanladı.

Gazeteci Enver Aysever, oyuncu Peker Açıkalın ile yaptığı görüntülü konuşmanın videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Videoda Aysever ile konuşan Açıkalın, sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Peker Açıkalın'ın eşi Çilem Açıkalın ise "Evet 4 ay oldu opere oldu ancak sağlığı gayet iyi. Yazılanlar gibi değil. Lütfen bu asılsız haberlere inanmayın. Eşim gayet iyi ve sağlıklı" sözleriyle iddialara tepki gösterdi.

Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlayan Açıkalın, daha sonra televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol almaya başladı. Özellikle komedi filmlerindeki rolleriyle bilinen 61 yaşındaki oyuncu, "Avrupa Yakası" adlı televizyon dizisindeki "Gaffur" karakteriyle tanınıyor.

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