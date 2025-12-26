Peker'in iddialarıyla gündeme gelmişti: Paramount Hotel'in genişleme planı yargıdan döndü

Bodrum’un Torba Mahallesi’nde bulunan Turizm Konaklama Tesisi için planlanan genişleme projesi iptal edildi. Otelin, devlete ait orman arazisi ve kıyı alanı içine doğru büyütülmesini öngören proje için 16 Mayıs 2023 tarihinde verilen “çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir” kararı, mahkeme tarafından hukuka aykırı bulundu. Kararın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED sürecini durdurdu.

Mahkeme kararında, proje alanındaki bazı konaklama birimlerinin kıyı şeridinin ilk ve ikinci 50 metrelik bölümü içinde kaldığı belirtildi. İmar planlarında kıyı şeridinin ilk 50 metresinin park alanı olarak tanımlanmasına rağmen bu alanda yapıların bulunduğu tespit edildi. İkinci 50 metrede ise yalnızca günübirlik kullanıma izin verilmesine karşın konaklama birimlerine yer verildiği kaydedildi. Mahkeme, sahilde bulunan iskelelerin sadece günübirlik kullanım için yapılması gereken iskele koşullarını taşımadığını belirtti. Proje için hazırlanan vaziyet planının, imar planlarında belirlenen kıyı şeridi kurallarına göre düzenlenmediği vurgulandı. Bu durumun Kıyı Kanunu ve plan hükümlerine aykırı olduğu ifade edildi.

DENİZ ÇAYIRLARI YANLIŞ DEĞERLENDİRİLDİ

Bilirkişi raporlarına göre, proje alanının kıyısından itibaren 5-8 metre mesafede sağlıklı şekilde yayılım gösteren ve nesli tehlike altında bulunan deniz çiçekli bitkilerinin bulunduğu belirtildi. Posidonia oceanica ve Zostera marina türlerinin proje tanıtım dosyasında “düşük riskli” olarak gösterilmesinin bilimsel verilerle örtüşmediği kaydedildi. Mahkeme, bu bitkilerin ekolojik bütünlük açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Mahkeme ayrıca, proje faaliyetinin gerçekleştirileceği alanın orman arazisi niteliğinde olmasına rağmen bu alan için herhangi bir tahsis işlemi yapılmadan ÇED sürecinin yürütüldüğünü tespit etti. Bu durumun hukuka aykırı olduğu belirtildi. Kararda, kapasite artışıyla ortaya çıkacak inşaat faaliyetlerine ilişkin yeterli bilgiye proje tanıtım dosyasında yer verilmediği ifade edildi. Mevcut ve tadilat yapılması planlanan yapılar için herhangi bir deprem analizinin sunulmadığı da tespitler arasında yer aldı.

ÇED SÜRECİ VE MÜHÜRLEME

Halihazırda 75 bin metrekarelik orman arazisi üzerine kurulu olan otelin 26 bin metrekare daha genişletilmesi planlanıyordu. Genişletilmek istenen alanın devlete ait orman arazisi içinde yer aldığı, çevrede ayrıca doğal ve arkeolojik sit alanlarının bulunduğu belirtildi. Otelin genişletilmesi için ilk ÇED başvurusu 2020 yılında yapıldı ancak bu başvuru onaylanmadı. Şirket, 21 Mart 2022’de yeniden ÇED başvurusunda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 14 Temmuz 2023’te proje için “ÇED gerekli değildir” kararı verdi.

Bu karara karşı Muğla Büyükşehir Belediyesi dava açtı. Davayı inceleyen Muğla 3. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vererek ÇED kararını iptal etti.

Mahkeme kararının ardından belediye, otelde mühürleme işlemi yaptı. Bazı odalar kapatıldı, bazı alanlar depo olarak kullanılmaya başlandı. Yapılan değişiklikler sonrasında tesisin kapasitesi 243 oda ve 528 yatak olarak güncellendi. 5 Mart 2025 tarihinde şirket yeniden ÇED süreci için başvurdu.

TAHSİS VE ŞİRKET YAPISI

Turizm Konaklama Tesisi’nin bulunduğu alan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 49 yıllığına Ufuk Turizm İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye tahsis edildi. Daha sonra bu kullanım hakkı, Bakanlık onayıyla Unico Sigorta tarafından satın alındı. Unico Sigorta, geçmişte kara para aklama suçlamalarıyla hakkında soruşturma açılan ve yurt dışına çıkan Sezgin Baran Korkmaz’a aitti. Korkmaz, 2022 yılında hakkındaki davalar sürerken şirketin yönetimini devretti. Şirket, halen yüzde 80 Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. ile yüzde 20 Kibele B.V. ortaklığıyla faaliyet gösteriyor.

Tesisin eski adı Paramount Hotel’di. Otel, 2021 yılında Sedat Peker’in yayımladığı videolarla kamuoyunun gündemine geldi. Peker, videolarda otelde tatil yapan bazı isimlerle ilgili iddialarda bulundu.