Pekin, ABD ile anlaşma yapanlara karşılık verecek

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Çin Ticaret Bakanlığı, diğer ülkelerin Çin’in zararına olacak şekilde ABD ile ekonomik anlaşmalar yapmaları hâlinde Pekin’in buna kararlı şekilde karşılık vereceğini bildirdi. Washington’ın gümrük vergilerini kötüye kullandığını belirten Çin Ticaret Bakanlığı, diğer ülkeleri Çin’in zararına olacak şekilde ABD ile kapsamlı ekonomik anlaşmalar yapmamaları konusunda uyardı.

Açıklamada, Çin’in aleyhine olacak herhangi bir anlaşmaya karşılık verileceği belirtildi.

Açıklama, Trump yönetiminin, bazı ülkeleri Çin ile olan ticaretlerini sınırlamaya zorladığı iddialarına cevaben yapıldı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “ABD, tüm ticaret ortaklarına karşı gümrük vergilerini kötüye kullanıyor ve tüm tarafları sözde ‘karşılıklı vergi’ görüşmelerine zorlamaya çalışıyor” dedi.

Batı medyasına göre Pekin, çarşamba günü gayriresmi bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı düzenleyecek ve ABD’yi gümrük vergilerini silah hâline getirerek küresel barış ve kalkınma çabalarını gölgelemekle suçlayacak.