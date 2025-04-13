Pekin’de soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi

ÇİN, (DHA) - ÇİN’in başkenti Pekin’de etkili olan kuvvetli rüzgar ve sıcaklık düşüşleri, bazı turistik noktaların kapatılmasına ve ulaşımda aksamalar yaşanmasına neden oldu.

Çin’in kuzeyinde etkili olan soğuk hava dalgası, başkent Pekin’de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji yetkilileri, rüzgar hızının saatte 100 kilometreyi aştığını bildirirken, kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düştüğü kaydedildi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle tarihi ve turistik alanların geçici olarak ziyarete kapatıldığı açıklandı. Yetkililer, vatandaşları açık alanda bulunmamaları ve seyahat planlarını gözden geçirmeleri konusunda uyardı.

Olumsuz hava koşulları, kent genelinde bazı otobüs seferlerinin iptal edilmesine, hava yolu şirketlerinin ise seferlerini ertelemesine yol açtı. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, bölgede rüzgarların hafta sonu boyunca etkisini sürdüreceğini duyurdu.