Pekin’den gözdağı: Ada’yı kuşatan tatbikat başlattı

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Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın lideri Lai Ching-te'nin ilk "Ulusal Gün" konuşmasını yapmasından 4 gün sonra, Ada ve çevresini kuşatan kapsamlı askeri tatbikata başladı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun Doğu Cephesi Komutanlığı’ndan yapılan açıklama, ordunun Tayvan Boğazı ile Tayvan Adası'nın kuzey, güney ve doğu bölgeleri çevresinde müşterek askeri tatbikata başladığı belirtildi.

Komutanlık Sözcüsü Li Şi, "Müşterek Kılıç-2024B" adı verilen tatbikata, kara, hava, deniz ve roket kuvvetlerinden birliklerin katıldığını, uçak ve gemilerin "çoklu yönlerden Ada'ya yaklaşacağını ve müşterek saldırılar icra edeceğini" bildirdi. Tayvan Savunma Bakanlığı, X üzerinden yaptığı açıklamada, Çin ordusunun tatbikatını doğrulayarak “Bu irrasyonel ve provokatif eylemi kınıyoruz. Ulusal egemenliğimizi korumak için uygun önlemleri devreye sokacağız” dedi.

Tayvan lideri Lai, 10 Ekim’deki konuşmasında “Pekin’in Tayvan’ı temsil etme hakkı olmadığını” savunmuştu. Açıklamaya tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, “Dünyada tek bir Çin vardır ve Tayvan onun ayrılmaz bir parçasıdır” demişti.