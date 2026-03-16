Pekin’den Trump ziyareti açıklaması: ABD ile temas halindeyiz

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yapacağı resmi ziyaret konusunda ABD ile temas halinde olduklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, bugün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin ve ABD arasındaki üst düzey temaslara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Lin, devlet başkanları diplomasisinin Çin ile ABD ilişkilerinde stratejik bir yol gösterici olduğunu belirtti.

Sözcü Lin, Trump’ın nisan ayında Çin’e gerçekleştireceği ziyaret konusunda ABD ile temas halinde olduklarını da söyledi.