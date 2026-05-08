Pekin’e kadar ‘zafer’ peşinde

Dış Haberler

ABD ile İran’ın anlaşmaya yakın olduğu iddialarına karşın temel anlaşmazlıkların çözülememesiyle birlikte Ortadoğu’da belirsizlik sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti öncesi İran’la savaşı bitirme çabasında olduğu belirtilirken Washington, kapsamlı bir anlaşmadan ziyade çatışmalara son vermek için geçici bir uzlaşıya yöneldi. Ateşkese rağmen Lübnan’ın başkenti Beyrut’u vuran İsrail, saldırıları sürdüreceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yürütülen temaslara ilişkin “çok iyi görüşmeler yaptıklarını” belirterek “Bir anlaşma yapmamız çok mümkün” dedi.

Axios platformunun konuya yakın yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump’ın, gelecek hafta Çin’e düzenleyeceği resmi ziyaretin tamamlanmasına kadar nihai bir anlaşmaya dair "diplomatik bir atılım" beklediği iddia edilmişti.

ANLAŞMAZLIKLAR SONRAYA

Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan haberde, tarafların 14 maddelik, tek sayfalık bir mutabakat muhtırası üzerinde mutabakata varmaya yaklaştıkları, Washington’un, Tahran’dan önümüzdeki 48 saat içinde "kritik birkaç konuda" yanıt beklediği aktarıldı ve "savaşın başlamasından bu yana ilk kez tarafların bir anlaşmaya bu denli yaklaştığı" belirtilmişti.

Washington ve Tahran, kapsamlı bir uzlaşma hedefini şimdilik arka plana alırken taslak çerçeve, en tartışmalı başlıkları çözmeden çatışmaların durdurulmasını hedefliyor.

Kaynaklara göre önerilen plan üç aşamadan oluşuyor. İlk aşamada savaşın resmen sona erdirilmesi, ikinci aşamada Hürmüz Boğazı krizinin çözülmesi, üçüncü aşamada ise daha kapsamlı bir anlaşma için 30 günlük müzakere sürecinin başlatılması hedefleniyor.

TAHRAN’DAN ALAYCI YANIT

İran’ın nükleer programı gibi derin görüş ayrılıklarının bulunduğu konuların ise Hürmüz açıldıktan sonraki aşamada masaya yatırılması bekleniyor. Washington’un temel çizgisinin değişmediğini vurgulayan Trump, İran’ın hiçbir koşulda nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söylemişti.

ABD’nin “kriz çözülüyor” açıklamalarına rağmen İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, önceki gün ABD’nin teklifinin “hala değerlendirdiklerini” söylerken Tahran’dan temkinli açıklamalar geliyor. İran Meclis Başkanı ve ABD ile Pakistan’daki görüşmelerde heyet başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran ile Washington’un anlaşmaya yakın olduğu yönündeki ABD medyasında yer alan iddiayı alaycı bir dille yalanladı.

Sosyal medyada doğrulanmamış ve kaynaksız iddialarla alay etmek için kullanılan ve kabaca ""Bana güven kardeşim" anlamına gelen "Source: Trust Me Bro" ifadesine gönderme yapan Kalibaf, Axios’un haberi için İngilizce "sahte", "uydurma" anlamına gelen "faux" kelimesine atıfla "Fauxios Operasyonu" değerlendirmesi yaptı.

KARTLAR PEKİN’İN ELİNDE

Öte yandan Pekin ziyareti öncesi “zafer” arayışındaki Trump’ın Çin’den Tahran’a baskı yapıp yapmayacağı merak konusu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Çin’e özellikle Hürmüz Boğazı’nı açması için Tahran yönetimine baskı yapma çağrısında bulunmuştu.

CNN’in analizinde, Pekin’in kısa süre içinde hem İran Dışişleri Bakanı Arakçi hem de Trump’ı ağırlamasının "Çin’in küresel bir güç olarak rolünü pekiştirmeyi hedefleyen Xi için zafer niteliğinde olduğu" belirtildi. New York Times’ın analizinde ise Hürmüz krizinin enerji piyasalarında yarattığı şok etkisinin Çin’in Asya’daki nüfuzunun artmasını sağladığına işaret edildi.

İSRAİL’DEN SABOTAJ

İsrail ordusu ise 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından ilk kez Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine hava saldırısı düzenledi. İsrail basını, saldırıda Rıdvan Güçleri komutanı Malik Balut’un öldürüldüğünü öne sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıyı doğrulayarak operasyon talimatını kendisi ile Savunma Bakanı Israel Katz’ın verdiğini söyledi. Netanyahu, “Hiçbir teröristin dokunulmazlığı yok. İsrail’in uzun eli her düşmana ve katile ulaşacaktır” ifadelerini kullanarak saldırıların süreceği mesajını verdi.

Netanyahu, İsrail ordusunun son bir ayda Lübnan’da 200’den fazla Hizbullah mensubunu öldürdüğünü öne sürdü.