Pekmez bidonundan uyuşturucu çıktı

İzmir Otogarı’nda polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde bir kişinin elindeki pekmez bidonlarının içerisinde 4 kilograma yakın esrar ele geçirildi.

Ajans Haberleri 11.03.2024 23:16 Giriş: 11.03.2024 23:16

Güncelleme: 11.03.2024 23:16 Kaynak: İHA

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