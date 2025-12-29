Pele, ölümünün üçüncü yılında anılıyor

Futbol dünyasının simge isimlerinden Brezilyalı Pele, ölümünün üçüncü yılında anılıyor. Kolon kanseri nedeniyle uzun süre tedavi gören Pele, 29 Aralık 2022’de 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Tam adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, 23 Ekim 1940’ta Tres Coraçoes’te dünyaya geldi. Yoksul bir ailede büyüyen Pele’ye “Pele” lakabının okul yıllarında takıldığı belirtiliyor.

Futbola Bauru Athletic Club’ta adım atan Pele, 1956’da Santos’la profesyonel sözleşme imzalayarak kariyerinin en uzun dönemini başlattı.

SANTOS YILLARI

Pele, Santos formasıyla 19 yıl sahaya çıktı. Kulübüyle çok sayıda eyalet ve lig şampiyonluğu yaşadı. Libertadores Kupası ve Kıtalar Arası Kupa da kazandı.

Gol sayıları konusunda farklı kayıtlar bulunsa da Pele’nin Santos döneminde 1000’in üzerinde gole ulaştığı sıkça vurgulanıyor. Pele için dikilen heykellerden biri de Maracana Stadı çevresinde yer alıyor.

Pele, Brezilya Milli Takımı’yla 1958, 1962 ve 1970 Dünya Kupalarında şampiyonluk yaşadı ve üç kez kupayı kazanan tek futbolcu olarak kayıtlara geçti. Brezilya formasıyla 1957-1971 yıllarında 92 maçta 77 gol attı.

Santos sonrası kariyerini ABD’de New York Cosmos’ta sürdüren Pele, 1975-1977 yılları arasında forma giydi ve son sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Futbolu bıraktıktan sonra spor yöneticiliği, elçilik ve çeşitli uluslararası görevlerde bulundu.

BİREYSEL ÖDÜLLER

Pele, farklı dönemlerde gol krallıkları yaşadı; FIFA tarafından 2013’te Altın Top Onur Ödülü’ne layık görüldü. Kariyerindeki gol sayısı ve maç adedi konusunda farklı kaynaklar yer alsa da Pele, futbol tarihinin en çok referans verilen isimlerinden biri olmaya devam ediyor.