Pelicans’ta Willie Green dönemi sona erdi

New Orleans Pelicans, kabus gibi başlayan sezonun ardından radikal bir karara imza attı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 2021’den bu yana başantrenörlük görevini yürüten Willie Green ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Takımı sezon sonuna kadar yardımcı antrenör James Borrego’nun yöneteceği belirtildi.

Green yönetimindeki Pelicans, dört yıllık süreçte 150 galibiyet ve 190 mağlubiyet aldı. Özellikle son iki sezonda istikrarsız performans ve play-off çizgisinin bir türlü sabitlenememesi eleştirilerin odağında yer alıyordu. Bu sezon ise işler daha da kötüye giderek Pelicans’ın 2 galibiyet – 10 mağlubiyet ile Batı Konferansı’nın sonuna çakılmasına yol açtı.

ABD BASINI: AYRILIK SÜRPRİZ DEĞİL

ESPN, The Athletic ve New Orleans Times-Picayune’un haberlerinde, Green’in görevden alınmasının “sürpriz olmadığı” vurgulanırken özellikle şu noktalar öne çıkarıldı:

Zion Williamson-Brandon Ingram ikilisinin etrafında kurulan çekirdeğin patlama yapamaması yönetimde sabırsızlığı artırdı. The Athletic’e göre Pelicans yönetimi, “takımın potansiyelinin çok gerisinde kalmasını” ana gerekçe olarak gösterdi.

ABD basınında, Green ile yıldız oyuncular arasında “basketbol felsefesi ve tempoya dair görüş ayrılıkları” yaşandığı yönünde bilgiler paylaşıldı. Bazı yorumcular, Green’in modern NBA temposuna uyum sağlamakta zorlandığını, hücum verimliliğinin iki sezondur dibe vurduğunu belirtti.

Times-Picayune ise Green sonrası dönemde “organizasyonun agresif bir reset butonuna basabileceğini” yazdı.