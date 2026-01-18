Pelicot davası: Fail Dominique Pelicot'un DNA kayıtları 1999 yılındaki cinsel saldırı soruşturmasındaki örnekle eşleşti

Fransa’da yaşanan Gisèle Pelicot davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Gisèle Pelicot’a yönelik yıllarca cinsel saldırılar sebebiyle ceza alan eski eşi Dominique Pelicot'un parmak izi kayıtları 1999 yılında aynı kentte yaşanan bir cinsel saldırı soruşturmasında alınan bir örnekle eşleşti.

Söz konusu raporu Adalet Genel Müfettişliği’nin 19 Ocak Pazartesi (yarın) kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

Franceinfo’nun aktardığına göre Dominique Pelicot'un 1999 yılında yer aldığı soruşturmadaki örneklerin yer aldığı dosya ya adli mercilere ulaşmadı ya da işleme konulmadı.

Raporda yer alanlara göre 1999 yılında dijital iletim olmaması sebebiyle dava ve DNA dosyaları posta yoluyla adli mercilere ulaştırılıyordu.

Bu dönemde Meaux savcılığına ait belgeler bu dönemde düzenli olarak kayboluyordu.

Hakimlerin görev yerlerinden ayrılmasıyla birlikte, bazı postalar bazen açılmadan gönderene iade ediliyor, hatta imha ediliyordu.

Adalet Genel Müfettişliği, mektubun gerçekten alınıp alınmadığını bilmediği için bir ‘aksaklık’ olduğu sonucuna ‘kesin olarak’ varılamayacağına dikkat çekti.

Ancak yine de Adalet Genel Müfettişliği’nin raporu 1999 yılında yaşanan cinsel saldırı soruşturmasının dosyasına Dominique Pelicot’un DNA’sının eklenmediğini ortaya koydu.

NE OLMUŞTU?

Fransa’da yaşayan Dominique Pelicot, marketlerde izinsiz olarak kadınların görüntüsünü çektiğinin tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturmada Dominique Pelicot'un yıllarca süren cinsel saldırıları ortaya çıkmıştı.

Polisin Pelicot’un evinde yaptığı aramada, Gisèle Pelicot’un cinsel saldırıya uğradığı 20 binin üzerinde görüntü içeren bir dosya ortaya çıkmıştı.

Gisèle Pelicot’un ilaçlarla bilincini kaybetmesine neden olan ve 72 farklı erkekle Gisèle Pelicot'la cinsel ilişkiye girmeleri için anlaştığı ortaya çıkan Dominique Pelicot’un, bu erkeklere internet üzerinden para teklif ettiği ve eşinin blinçsiz olduğu anları kaydettiği ortaya çıkmıştı.

Dava dünya çapında yankı uyandırdı.

Gisèle Pelicot, iki duruşmanın da kapalı yapılmasını reddederek, “utancın taraf değiştirmesi” gerektiğini söylemesiyle, cinsel şiddet ve rıza dışı ilişkilere karşı mücadelenin sembolü haline geldi.

2024 yılının Aralık ayında görülen davada mahkeme sonuçlanmıştı.

Hüküm giyen 51 erkekten sadece Hüsamettin Doğan temyize gitme kararı almıştı.