Pelicot davası: Utanç artık taraf değiştirdi

BirGün Kadın

Fransa’da Gisèle Pelicot’un cinsel saldırıya maruz bırakıldığı davada sona gelindi. Yargıçlar Gisele Pelicot'nun eskiden evli olduğu erkek, Dominique Pelicot'yu suçlu buldu.

Gisèle Pelicot

Dominique Pelicot, 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Davanın 30 yaşındaki en genç sanığı Charly Arbo ağırlaştırılmış cinsel saldırıdan suçlu bulundu ve 13 yıl ceza aldı. Öte yandan Hüsamettin Doğan isimli Türk erkek de 9 yıl ceza aldı. Davada toplam 51 erkek ceza aldı.