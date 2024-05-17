'Pelikancıların İstanbul savaşı' davası: Gazeteci Barış Terkoğlu beraat etti
Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında BirGün’e 'Pelikan yapılanması'na dair verdiği söyleşi gerekçe gösterilerek Süheyb Öğüt'ün şikâyetiyle açılan "hakaret" davasında karar çıktı. Mahkeme, "yasal unsurlar oluşmadığı" gerekçesiyle Terkoğlu'nun beraatine karar verdi.
Gazeteci Barış Terkoğlu'nun, BirGün’e 'Pelikan yapılanması'na dair verdiği söyleşi nedeniyle Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın eski eşi Süheyb Öğüt'ün şikâyetiyle açılan "hakaret" davasından beraat etti.
Terkoğlu'nun yargılandığı davanın dördüncü duruşması, bugün İstanbul Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Terkoğlu'nun katılmadığı duruşmada avukatı Enes Hikmet Ermaner hazır bulundu.
Süheyb Öğüt'ün avukatının mazeret dilekçesi yollayarak katılmadığı duruşmada hakim, yargılamanın geldiği aşama nedeniyle dilekçenin yargılamayı uzatacağının anlaşıldığını belirterek, reddine karar verdi.
MLSA'nın aktardığına göre savcılık, 10 Mayıs'ta sunduğu beraat talepli esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.
Mahkeme, "yasal unsurlar oluşmadığı" gerekçesiyle gazeteci Barış Terkoğlu'nun "hakaret" suçlamasından beraatine karar verdi.
Savcı, 10 Mayıs'ta sunduğu beraat talepli esas hakkındaki mütalaasını tekrar etti.— MLSA Dava Takip (@MLSADavaTakip) May 17, 2024
Mahkeme de "yasal unsurlar oluşmadığı" gerekçesiyle gazeteci Barış Terkoğlu'nun "hakaret" suçlamasından beraatine karar verdi.