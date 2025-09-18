Pelin Karaca cinayetinde katile ağırlaştırılmış müebbet

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 22 yaşındaki Pelin Karaca'yı katledip gömdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan 38 yaşındaki Ali Uysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Alaşehir'de yaşayan Pelin Karaca, geçen yıl 17 Eylül tarihinde 'çarşıya gidiyorum' diyerek evden ayrıldı.

Karaca eve dönmeyince endişelenen ailesi durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine ilçenin dört bir yanında Karaca'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, konuya ilişkin Karaca'nın birlikte olduğu erkek olarak iddia edilen Ali Uysal'ı gözaltına aldı.

Emniyette sorgulanan Uysal, ifadesinde Karaca'yı öldürdüğünü ve Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormana gömdüğünü itiraf etti. Uysal'ın gösterdiği yerde yapılan kazıda Karaca'nın cansız bedeni bulundu.

Ali Uysal, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Ali Uysal hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün, Karaca'nın ölümünün yıl dönümünde görüldü.

Duruşmadaki ifadesinde Ali Uysal, olayın araçla çarpma sonucu kazara meydana geldiğini söyledi.

Karaca Ailesi'nin yakınları ise sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Uysal'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

"KARAR ACIMIZA TESELLİ OLDU"

Mahkeme kararının ardından konuşan Nuh Karaca, "Adalet yerini buldu. Kızıma bunu yapan kişi gün yüzü görmesin. Kızım geri gelmeyecek ama hakim ağırlaştırılmış müebbet cezasını verdi. Bu karar acımıza teselli oldu" dedi.

"KIZIMIN MEZARINA GİDİP, MÜJDEYİ VERECEĞİM"

Bihal Karaca ise "Pelin’im, anneciğim ben sana verdiğim sözü tuttum. Devlet adaletini gösterdi, cezasını verdi ama sen geri gelmeyeceksin. Kızımın mezarında söz vermiştim. Artık gidip kızıma müjdeyi vereceğim. Sağ olsun devletimiz gereken cezayı verdi, Allah bin kere razı olsun" diye konuştu.