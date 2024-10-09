Pelin Karaca'yı öldürdüğünü itiraf eden erkeğin ifadesi ortaya çıktı

AKP iktidarının 22 yıllık kadın politikaları, İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılması, kolluk ile yargı mekanizmasının yetersizliği ve son olarak Semih Çelik’in iki kadını katletmesi toplumsal öfkeye neden olurken, kadın cinayetlerine her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Manisa'da kayıp olarak aranırken Uşak'ta ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca'yı öldürdüğünü itiraf eden erkek tutuklandı. Olayın 'bir kaza olduğunu' iddia eden Ali U. isimli erkeğin ifadesi dikkati çekti.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali U. (37), emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Evli ve çocuk sahibi olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAZA SONUCU ÖLDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Öte yandan zanlı Ali U'nun ifadesinde sevgilisi olduğunu iddia ettiği Pelin Karaca ile aralarının bir süre önce bozulduğunu ve Karaca'nın kendisini terk ettiğini, son görüşmelerinde 21 yaşındaki kadını barışmaya zorladığını, kabul etmeyince de tartıştıklarını söylediği öğrenildi.

Zanlı, Pelin Karaca'nın kaza sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Tartıştıkları esnada aracının freninin boşaldığını, aracın önünde olan Pelin Karaca'yı altına alarak ölümüne sebep olduğunu anlatan zanlı, Karaca'nın öldüğünü anlayınca panik ve telaşla kadının cenazesini Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana götürüp gömdüğünü aktardı.

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OLAY

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül'den bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın ailesi, polise başvurmuştu.

Karaca'nın bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, kadının erkek arkadaşı olduğu öne sürülen 37 yaşındaki Ali U'yu şüpheli olarak gözaltına almıştı.

Zanlı, ifadesinde Karaca'nın cesedini Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık araziye bıraktığını belirtmiş, şüphelinin tarif ettiği yerde yapılan aramada kadının cansız bedeni bulunmuştu.