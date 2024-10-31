Pelin Yoru kimdir? Oyuncu Pelin Yoru hayatını neden kaybetti?

Oyuncu Pelin Yoru'nun henüz 42 yaşında hayatını kaybettiğinin duyurulması sonrasında Pelin Yoru neden öldü, hayatını neden kaybetti soruları araştırılıyor. “Kızım Nerede” ve “Alev Alev” isimli projeler sonrası isminden bahsedilmeye başlanan Pelin Yoru'nun yaşamını kaybetmesi sonrası hayatını ve kariyerini daha yakından araştırmak isteyenler tarafından Pelin Yoru kimdir sorusu gündeme getiriliyor. Peki, Pelin Yoru kimdir? Oyuncu Pelin Yoru hayatını neden kaybetti? İşte detaylar.

PELİN YORU KİMDİR?

27 Eylül 1982 tarihinde İstanbul’da doğan Pelin Yoru lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Radyo Televizyon Bölümü’nde sürdürmüştür. Kariyerine televizyon ve tiyatro ile devam eden oyuncu Kızım Nerede dizisinde "Jülide" karakterine hayat vermişti.

Pelin Yoru’nun oyunculuk kariyeri televizyon dizilerinde başlamıştır. “Kızım Nerede” adlı diziyle ilk çıkışını yakalayan Pelin Yoru, daha sonra “Alev Alev” ve “Acar Kafadarlar” gibi projelerde yer almıştır.

Pelin Yoru 42 yaşında sebebi henüz açıklanmayan bir nedenden kaynaklı hayatını kaybetti.