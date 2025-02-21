Pembe Kapı, 26 Şubat'ta Ankara'da sahnelenecek

BirGün/Ankara

Tiyatro Ankara Yeni Meydan Sahnesi’nde 26 Şubat Çarşamba günü dünyada haksızlığa uğrayan tüm gazetecilere ithaf edilen "Pembe Kapı İki Işığın Arasındaki Karanlıktayım" isimli oyun sahnelenecek.

Kürşat Ömer Demirci tarafından yazılan yönetmenliğini Devlet Tiyatroları eski Genel Müdür Vekili Mine Acar’ın yaptığı oyunda Eren Oray ile Demet Genç rol alıyor.

Ankara Yeni Meydan Sahnesi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Takmaz, Türkiye’de son yaşanan gelişmelerle birlikte daha da güncel bir hal aldığını belirttiği oyunla ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlan edilen moratoryum sonucu konsorsiyum ülke yönetimini ele geçirmiştir. Konsorsiyumun baskısı ve yaptıkları haksızlıklarla mücadele etmeye ve halkın haklarını savunmaya çalışan, idealist gazeteci Kirmat, yazdıklarından ve yaptığı haberlerden dolayı tutuklanmıştır.

Kimseyle görüştürülmeyen gazeteciye uzun zaman sonra hapishanenin evliler görüşme odasında karısıyla buluşması için izin verirler. Bir yanda sevgi ve özlem, öte yanda haksızlığa uğradığı ve korumaya çalıştığı insanlar tarafından yalnız bırakıldığı için öfkeli olan adam ve karşısında susmamak, karşı koymak gerektiğine inanan mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek isteyen kadın."