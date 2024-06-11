PEN, haziran ayı kitabını seçti: Necati Tosuner'in tüm eserleri

PEN Yazarlar Derneği, haziran ayı kitabı olarak Necati Tosuner'in tüm eserlerini seçti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, "Bir Tutkunun Dile Getirilme Biçimi’ni ne kadar içten, kısacık, şakacı, hüzünlü ve elbette tutkuyla anlatır Necati Tosuner. 20’yi aşkın öykü, roman ve çocuk kitabını da, konusu ne olursa olsun hep bu ‘tutku’yla dile getirmiştir" denildi.

"O yapıtların yazarı, yayınevi kurmaktan dergi çıkarmaya dek, edebiyatımız için hep uğraş veren ustamız 18 Haziran’da 80 yaşında!" denilen açıklamada, "Nice sağlıklı, güzel, üretken yıllar dilerken, Necati Tosuner’in tüm yapıtlarını da Haziran ayı kitapları olarak seçmekten mutluluk duyduğumuzu bildiririz" ifadeleri kullanıldı.