PEN Yazarlar Derneği Kutlar’ı ayın kitabı seçti

Kültür Sanat Servisi

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Onat Kutlar'ı, hayata veda edişinin 30’uncu yılında "ayın kitabı" olarak seçti. Dernek, şair, öykücü, denemeci, sinemacı ve çevirmen kimlikleriyle tanınan Kutlar'ın tüm eserlerini, 2025 Ocak ayında okurlara önerdi.

Onat Kutlar, Türkçenin ışıklı seslerinden biri olarak, her zaman yaşamını şenlik bir duygu ile yoğurmuş, edebiyatını ise insanın iç dünyasına dokunarak şekillendirmiştir. "İshak"tan "Yeter Ki Kararmasın"a, "Peralı Bir Aşk İçin Divan"dan "Sinema Bir Şenliktir"e kadar pek çok eserinde yaşamın ve sevincin neşesini ortaya koyan Kutlar, her kitabıyla okurlarını derin düşünceler ve duygularla buluşturdu.

PEN Türkiye Yazarlar Derneği'nin yaptığı açıklamada, "Onat Kutlar okumak bir şenliktir. Biz okudukça Onat yaşayacak ve Türkiye kararmayacak" ifadeleri yer aldı. Kutlar’ın eserleri, hem edebi derinliği hem de yaşamın rengini taşıyan neşesiyle 2025 ocak kitapları arasında yer alıyor.