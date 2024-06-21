Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker yaşamını yitirdi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir astsubayın şehit hayatını kaybettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün operasyon bölgesindeki arama tarama faaliyeti sırasında çıkan çatışmada Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Mehmet Ali Horoz'un yaşamını yitirmesi nedeniyle yayımladığı mesajda, şunları söyledi:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."