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Pencereden düşen 2.5 yaşındaki çocuk yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.08.2023 14:35
  • Giriş: 09.08.2023 14:35
  • Güncelleme: 09.08.2023 14:36
Kaynak: İHA
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Pencereden düşen 2.5 yaşındaki çocuk yaralandı

Karabük’te pencereden kafası üzerine düşmesi sonucu yaralanan 2.5 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay Atatürk Mahallesi Dağ Sokak’ta meydana geldi. 2.5 yaşındaki Nefes Köle isimli çocuk pencereden sarktığı sırada dengesini kaybederek kafası üzerine düştü.

Yarım metre yükseklikten düşen çocuğunun başının kanadığını gören anne durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

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