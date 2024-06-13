Pendik Belediyesi’nin bütçesi Diyanet’e aktı

2024 yılı için 91,8 milyar TL bütçe verilen Diyanet’in Pendik'te bulunan 4-6 Yaş Kuran kursları için ilçe belediye bütçesinden 6,5 milyon TL’lik malzeme alındığı öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı için kullanılan kamu kaynaklarına bir yenisi daha belgelendi. AKP’li Ahmet Cin idaresindeki Pendik Belediyesi, Diyanet'e bağlı 4-6 Yaş Kuran Kursları için kesenin ağzını açtı. Belediye kaynakları ile Kuran kurslarına milyonlarca liralık malzeme satın alındı.

Pendik Belediyesi 22 Mayıs’ta, “2024 yılı 4-6 yaş kurs malzemeleri alımı” ihalesi düzenledi. Pendik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ihale kapsamında 11 Haziran’da imzalar atıldı.

Ca-Ka Eğitim Araçları Oyuncak ve Turizm isimli şirketle imzalanan anlaşmanın bedeli, 6 milyon 567 bin TL oldu. Belediyenin 6,5 milyon TL’lik anlaşma kapsamında ilçedeki 4-6 yaş Kuran Kursları’na 17 kalem malzeme alacağı bildirildi.

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Belediye bütçesinden Diyanet’e bağlı 4-6 Yaş Kuran Kursları için alınacak 17 kalem malzemeden bazıları, ihale dosyasında şöyle sıralandı:

• U tip masa, dikdörtgen masa, plastik sandalye,

• Malzeme dolabı, vestiyer, minyatür plastik kale,

• Tırtıl oyuncak, oyun evi, spor minderi,

• Öğretmen koltuğu, öğretmen masası, yazı tahtası.

DEV BÜTÇE

Diyanet, 2024 yılında 91,8 milyar TL’lik dev bütçe kullanacak. Başkanlığa 2025 ve 2026 yıllarında ise sırasıyla 113,9 milyar TL ve 131,1 milyar TL teklif edilecek.